Arbre de Noël « Mathilda et le Père Noël » – Dimanche 10 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lespinasse Arbre de Noël « Mathilda et le Père Noël » – Dimanche 10 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse, 10 décembre 2023, Lespinasse. Arbre de Noël « Mathilda et le Père Noël » – Dimanche 10 décembre Dimanche 10 décembre, 15h30 Espace Canal des 2 Mers C’est une après-midi magique que les enfants de Lespinasse vont pouvoir vivre dans le cadre des Festivités de Noël 2023 avec le traditionnel Arbre de Noël. L’HISTOIRE : Le Père Noël prend plaisir à préparer Noël avec son équipe. Il s’affaire à respecter scrupuleusement les lettres reçues. Seulement voilà, une demande particulière et pleine d’amour va bouleverser le coeur du vieil homme en rouge. Il va alors tout faire pour donner le sourire à un être si spécial… Après avoir dansé et chanté en 2021 et 2022 avec Vaïana, Elsa ou encore Raiponce, les petits Lespinassois pourront assister à un nouveau spectacle plein de poésie, rythmé par les artistes, qui sauront vous faire voyager à travers leurs tableaux chantés et dansés. Goûter offert par le Comité Festif

Par la Compagnie Simone et Joséphine, produit par On Stage Production. Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T15:30:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00 animations spectacle Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Lespinasse Autres Lieu Espace Canal des 2 Mers Adresse Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Ville Lespinasse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Espace Canal des 2 Mers Lespinasse latitude longitude 43.708607;1.391312

Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lespinasse/