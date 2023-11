Journée des solidarités – Samedi 9 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse, 9 décembre 2023, Lespinasse.

Afin de mettre en lumière les associations solidaires de notre territoire, la ville de Lespinasse organise pour la deuxième année consécutive la Journée des Solidarités en présence d’une 15aine d’Associations.

Lors de cette journée les Lespinassois pourront rencontrer les bénévoles, comprendre leur engagement mais également découvrir la diversité des actions menées par ces hommes et ces femmes. Aides alimentaires, accompagnement des personnes en difficultés, soutien financier… une pluralité associative qui fait la force du territoire Nord toulousain.

De nombreuses animations artistiques (fresque participative, concerts), gourmandes et relaxantes (atelier shishiru, prenayama, Qi Gong…) seront au programme

PROGRAMME

14h – 18h | Présentation des associations et animations / ateliers

Ateliers : «crochets», «à l’aveugle», défi «Fais ta crêpe», vélos «smoothie», «cohésion cardiaque»…Espace échanges et jeux, mascottes… Réalisation d’une fresque collective (participation 1€) en partenariat avec le Pôle Jeunesse et le Pôle Enfance au bénéfice de l’Alliance VALKY (Ukraine).

14h30 | Atelier Shishiru avec Sandrine Martres

16h | Atelier Qi Gong avec l’Association «Xin Dao»

18h | Concert «La troupe !» par l’association “BULLE D’ART”

19h | Apéritif de clôture offert par la Ville de Lespinasse

Association présente : Bulle d’Art, O Café Bonheur, La Bande à Aurore, Alliance Territoriale de solidarité avec VALKY, Femme Du Monde, Sandrine Martres, Le Refuge, Banque Alimentaire, Caroline Tignol, Copain du Monde, Secours Populaire, Chats virés, APEL, Le Bon Vieux Temps, Vie Libre, Xin Dao, CCAS Lespinasse, BILOU TOGUNA.

Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T20:00:00+01:00

