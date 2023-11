Concert solidaire « Soli’Rock » – Vendredi 8 décembre Espace Canal des 2 Mers Lespinasse, 8 décembre 2023, Lespinasse.

Droit d’entrée (au profit du Père Noël Vert) : don de jouet ou jeu

Recettes de la buvette au profit du Téléthon et de l’Alliance VALKY (Ukraine)

En partenariat avec les Écoles de musique d’Aucamville, de Fronton et la participation de 2 jeunes chanteuses lespinassoises.

Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie

2023-12-08T21:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

concert rock