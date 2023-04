Concert : « Mr Rubik et les Polaroïds » – Samedi 29 avril Espace Canal des 2 Mers, 29 avril 2023, Lespinasse.

Concert : « Mr Rubik et les Polaroïds » – Samedi 29 avril Samedi 29 avril, 20h30 Espace Canal des 2 Mers Sur réservation

Covers 80’s, rock, pop, synth pop…

Le 29 Avril prochain, à l’espace Canal des 2 Mers 31150 LESPINASSE, à 20H30, concert avec Mr RUBIK et les POLAROÏDS (avec leur répertoire allant de Depeche Mode à Simple Minds, en passant par David Bowie et A-Ha, Tears for Fears et bien d’autres…). 2 heures de Show 100% 80’s !

Tous les bénéfices seront reversés à l’École de Musique de Gagnac/Garonne, Les Ateliers du Live.

Toute l’équipe des Ateliers du Live vous souhaite une très bonne journée.

https://youtu.be/ZbtqQVI1WDQ

Prix d’entrée :

12 € préventes (jusqu’au 20 avril) | 15 € (à partir du 21 avril ou sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T20:30:00+02:00 – 2023-04-29T22:30:00+02:00

spectacle lespinasse