Concert : « Swing Vandals » – Vendredi 14 avril Espace Canal des 2 Mers, 14 avril 2023, Lespinasse.

MUSIQUE SWING MEDITERRANÉENNE & WORLD JAZZ

Avec plus de 400 concerts et Festivals à travers la France et l’Europe, le Sextet Swing Vandals aime partager son univers musical imprégné des cultures swing méditerranéennes et traditionnelles des pays qu’ils parcourent. Au sein du même concert, à la fois intimiste et aventureux, se mêlent alors les rythmiques chaloupées hispaniques de bord de mer, les mélodies enlevées du rebétiko et le swing méditerranéen vibrant de l’Italie. Le tout coloré par quelques notes de mélancolie d’un soir d’été dans le Sud de la France.

Nadia LOMBARDO : Chant | Alix GUERRY : Clarinette | Luc ALLIERES : Contrebasse | Frédérick MANDIN : Guitare | Marcus THIEL : Accordéon | Alexandre SAUVION : Batterie/ Percussions.

https://youtu.be/X9EP6O1UPCk

2023-04-14T21:00:00+02:00 – 2023-04-14T23:00:00+02:00

