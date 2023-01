Puces des couturières et des loisirs créatifs – Dimanche 5 février Espace Canal des 2 Mers Lespinasse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Puces des couturières et des loisirs créatifs – Dimanche 5 février Espace Canal des 2 Mers, 5 février 2023, Lespinasse. Puces des couturières et des loisirs créatifs – Dimanche 5 février Dimanche 5 février, 10h00 Espace Canal des 2 Mers

Sur inscription

Organisé par l’association Lespinasse loisirs Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie Si vous vous sentez l’âme d’une vendeuse, que vos armoires regorgent de trésors dont vous ne savez que faire : tissus, laines, boutons, dentelles, galons, revues…En bref, tout ce qui concerne les loisirs créatifs ! Venez vendre ou acheter. L’entrée est gratuite pour les visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T10:00:00+01:00

2023-02-05T18:00:00+01:00

