Concert : “The Money Makers” – Vendredi 3 février Espace Canal des 2 Mers, 3 février 2023, Lespinasse.

Concert : “The Money Makers” – Vendredi 3 février Vendredi 3 février, 21h00 Espace Canal des 2 Mers

Sur réservation

Ambiance jump blues, swing et early rock’n’roll !

Les Money Makers marquent les esprits grâce à leurs interprétations sauvages et justes, mêlant énergie, qualité musicale et bonne humeur.

Le groupe The Money Makers, formation tarnaise née en 2011 de leur passion commune pour l’histoire du blues, connaît une belle ascension depuis neuf ans. Le quatuor mêle un son et une esthétique rhythm’n’blues et rock’n’roll 50’s à une écriture définitivement contemporaine et s’inscrit parfaitement dans la mouvance actuelle du revival de ce style musical. Influencés par des pionniers comme Little Richard ou Fats Domino mais aussi par les 50 ans de musique qui nous séparent d’eux, leurs compositions dansantes et leurs interprétations sauvages nous en donnent une vision juste et moderne.

Prix : 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T21:00:00+01:00

2023-02-03T22:30:00+01:00

