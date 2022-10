Halloween – Dimanche 30 octobre Espace Canal des 2 Mers, 30 octobre 2022, Lespinasse.

Halloween – Dimanche 30 octobre Dimanche 30 octobre, 14h00 Espace Canal des 2 Mers

Sur inscription

Grands frissons à Lespinasse

Espace Canal des 2 Mers Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie

Après-midi “Halloween”

Animation “Murder party” en famille, ateliers maquillage et goûter d’halloween

L’Association Pour les Enfants de Lespinasse, avec le soutien de la Municipalité, propose aux enfants de la Ville une après-midi «Halloween».

Après le succès de l’édition 2021, avec plus de 100 participants, les petits lespinassois et leurs familles ont rendez-vous à l’Espace Canal des 2 Mers pour partager un goûter “maléfique” et participer à une «Murder Party» inédite sur écran géant.

Pour parfaire les déguisements, un atelier maquillage accompagnera cette après-midi halloweenesque !

La «Murder Party» interactive en familles ! INÉDIT 2022 !

avec MN EVENT, expert en animations interactives sur écran géant

14h-16h – Espace Canal des 2 Mers

GRATUIT – SUR INSCRIPTION (réservé en priorité aux Lespinassois).

Pour vous inscrire remplissez le formulaire

Animation en famille (à partir de 7 ans).

Plongez dans la peau des plus célèbres détectives : cherchez, décodez les indices, les révélations, sans parler des retournements de situation…À l’aide du rapport de police ainsi que celui établi par le médecin, travaillez en équipe, interrogez les différents suspects et décelez les indices encore présents sur les lieux ! Pas d’inquiétude, nos équipes d’experts seront à vos côtés pour confirmer ou non les dires des personnages. Attention, certains seront aussi présents dans le but de vous éloigner de la vérité, afin qu’elle n’éclate jamais au grand jour.

SCENARIO : Le corps de l’homme d’entretien du château a été retrouvé hier soir, gisant sur la scène de la salle de spectacle. La victime agonisante, a eu le temps de laisser un message en lettres de sang. Il plane sur la société MN Event une ambiance plus que macabre. Nous vous ouvrons virtuellement les portes de la société, afin de partir à la rencontre des différents personnages présents sur place le soir du crime ! Prudence et attention extrême, le coupable est peut-être encore dans les parages !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T14:00:00+01:00

2022-10-30T18:00:00+01:00