Marché de producteurs 21 juillet et 3 août Espace Camille Olivet Entrée libre

Venez rencontrer des producteurs locaux et découvrir la diversité et la richesse de leurs produits. Faites votre marché et consommez sur place.

Pensez à amener vos couverts pour le plus grand plaisir de vos papilles gustatives.

Grande nouveauté cette année, les marchés se termineront par une séance de cinéma de plein-air en partenariat avec le Cinéma Le Majestic.

En partenariat avec March’Équitable et Bienvenue à la ferme de la Chambre d’Agriculture.

Espace Camille Olivet Espace Camille Olivet, Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-07-21T18:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:00:00+02:00

2023-08-03T18:00:00+02:00 – 2023-08-03T22:00:00+02:00

