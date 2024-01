Exposition d’arts visuels sur le thème de l’eau Espace Camille Claudel Les Sorinières, samedi 17 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-17 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Cette nouvelle exposition d’arts visuels remplace le salon de peinture et de sculpture des Sorinières qui avait lieu tous les 2 ans ces dernières années. Dix artistes locaux et régionaux proposent des oeuvres en lien avec le thème retenu : l’eau. L’exposition vise à explorer les différentes facettes de l’eau en tant que source de vie, de créativité et d’inspiration. Retrouvez les oeuvres de Ar.Da, Corinne Baud, D’Jott, Guillaume Ertaud et Damien Hamon, Marie Marchand, Jacqueline Pécantet, Sixtine Sévrière et chrYstelle tropée.

Espace Camille Claudel Ouest Les Sorinières 44840

02 40 13 00 00 https://www.ville-sorinieres.fr/