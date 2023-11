Bal Trad « Halha de Nadau » Espace Camiade, Saint-Martin-de-Seignanx (40) Bal Trad « Halha de Nadau » Espace Camiade, Saint-Martin-de-Seignanx (40), 16 décembre 2023, . Bal Trad « Halha de Nadau » Samedi 16 décembre, 20h00 Espace Camiade, Saint-Martin-de-Seignanx (40) Gratuit HALHA DE NADAU Danse, musique et jeux.. Mise en jambes avant le bal.. Ateliers d’apprentissage de danses traditionnelles gasconnes. 14h00 – 17h00 salle Camiade: pour les adultes – Sur Inscription par mail à esquirot40@gmail.com – Participation : 15 €

­15h-16h30 sous chapiteau: pour les enfants à partir de 6 ans sous forme de rondes et farandoles. Gratuit. A partir de 14h : Jeux en bois

Parc à échasses

Concours de quilles de six au maillet amateurs – A partir de 9/10 ans – Lots à gagner

Atelier de fabrication de décorations de Noël Récup – A partir de 4/5 ans. L’atelier sera, entre autre, dédié à décorer le Pin de Noël installé sur les lieux. 17h30 : Concert des élèves de « l’orchestre à l’école » de l’école Jean-Jaurès. 18h : Embrasement de la Halha de Nadau, danses et farandoles.. 19h : Apéro cantèra et restauration 20h-21h30 : Entrez dans le Bal avec le duo Coron-Lassouque. En cas de pluie le bal sera maintenu et avancé à 19h. source : événement Bal Trad « Halha de Nadau » publié sur AgendaTrad Espace Camiade, Saint-Martin-de-Seignanx (40) 1526, Avenue de Barrère

Espace Camiade, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx, France [{« link »: « mailto:esquirot40@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46686 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T22:00:00+01:00

