Fête de la Saint Jean Samedi 24 juin, 16h00 Espace Camiade, Saint-Martin-de-Seignanx (40) Gratuit

Grand Bal gratuit à partir de 21h à 23h

Embrasement de la Halha de St Joan à 22h30

Repas sur réservation uniquement (voir programme)

* »Le groupe Les Bombes 2 Bal est composé de six musiciens chanteurs et de deux danseurs-initiateurs, qui, au cœur même du public durant tout le bal, font danser ensemble les jeunes et les moins jeunes, en couple, en ronde, en chaîne…*

“Le bal des Bombes 2 bal, c’est le bal de chez nous, un mélange à la française et à la toulousaine des bals de partout et l’invention d’un nouveau répertoire qui fait chanter, danser et participer toutes les générations, tous les publics venus d’horizons culturels, sociaux ou nationaux différents. Avec leurs chansons, les Bombes 2 Bal transforment la vie partout où elles passent…”

C’est le VÉRITABLE BAL POUR TOUS ! » apprécié des amateurs de musette comme des fans du trad, du ragga ou du ska, mais aussi des amateurs de danses de salon, de salsa, de tango, de rock acrobatique ou de danse africaine…

El c’est aussi un engagement solide en faveur de la langue et la culture occitanes…

Espace Camiade, Saint-Martin-de-Seignanx (40) 1439, Avenue de Barrère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T16:00:00+02:00 – 2023-06-24T23:30:00+02:00

baltrad balfolk