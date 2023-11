MARCHÉ DE NOËL ESPACE CABANAC Donneville, 2 décembre 2023, Donneville.

Donneville,Haute-Garonne

Nombreux artisans, créateurs et vendeurs de produits régionaux et animations enfants pour ce marché de Noël..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

ESPACE CABANAC

Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie



Numerous craftsmen, designers and sellers of regional products and children’s entertainment at this Christmas market.

Un sinfín de artesanos, diseñadores y vendedores de productos regionales, además de animación infantil en este mercado navideño.

Zahlreiche Kunsthandwerker, Designer und Verkäufer von Regionalprodukten sowie Kinderanimationen auf diesem Weihnachtsmarkt.

Mise à jour le 2023-11-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE