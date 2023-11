Marché de Noël Espace Cabanac Donneville, 2 décembre 2023, Donneville.

Le marché de Noël aura lieu les 2 et 3 décembre à l’espace Cabanac. Au programme le marché des artisans et producteurs, des animations variées (lectures de conte, maquillage gratuit pour les enfants, atelier créatif gratuit pour les enfants animé par l’ALAÉ, la présence exceptionnelle du Père Noël etc.), restauration sur place et vin chaud ! Une boîte aux lettres sera également à disposition pour que les enfants puissent y déposer leurs lettres, ainsi le Père Noël pourra repartir au Pôle Nord avec son courrier. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou à nous envoyer un mail sur noel.donneville@gmail.com

Espace Cabanac 24 RD 31450 Donneville Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « noel.donneville@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:noel.donneville@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T09:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-03T10:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00