Sci-Games Show (2e édition) Espace Cabanac, 15 avril 2023, Donneville.

Sci-Games Show (2e édition) 15 et 16 avril Espace Cabanac 4 € la journée, 5 € les 2 jours. Gratuit pour les cosplayers

Ce mini-salon est dédié aux amoureux des jeux, jeux vidéos, manga, comics, séries, films, cosplay… enfin des Geek quoi ! Ça se passe à l’Espace Cabanac de Donneville le temps d’un week-end.

Au Programme

Samedi 15 avril (nocturne)

De 17 h 30 à 23 h 30

Accès à l’espace exposants dès l’ouverture, des démos de jeux et animations VR seront accessibles en première partie de soirée. Boissons et nourriture en vente sur place durant la soirée.

19 h 30 : GIGA BLIND TEST

Pour les fans incollables de séries, manga, cinéma et jeux vidéos, un grand, immense, GIGA BLIND TEST vous mettra à l’épreuve. Venez jouer et former votre équipe pour vous défier durant cette belle soirée. Surprises et récompenses à la clé ! Vous pouvez vous inscrire en groupe ou seul (on vous trouvera une équipe) sur place jusqu’à 19 h.

Dimanche 16 avril

De 10 h 00 à 18 h 00

Accès à l’espace exposants dès l’ouverture, des jeux, jeux vidéos et bornes d’arcades seront en accès libre durant le salon. Boissons et nourriture en vente sur place durant la journée. Pour les plus jeunes, un atelier « Mon héros en Pixel Art » sera mis en place tout au long de la journée. La médiathèque sera exceptionnellement ouverte toute la journée avec accès à diverses animations.

10 h 30 à 12 h 00 : Démo de jeux videos sur scène avec notre exposant Oneric Worlds et animation VR.

14 h 00 à 16 h 45 : Tournois de jeux vidéos

Super Smach Bross : Viens te confronter aux autres joueurs en incarnant ton personnage préféré dans ce célèbre jeu de combat ! Inscription sur place jusqu'à 13 h 30.

Switch Sport – Tennis : Pour les plus sportifs, un tournoi de tennis virtuel en 1v1 ou 2v2 suivant le nombre de candidats. Inscription sur place jusqu'à 14 h 00.

Just Dance : Tu aimes bouger, danser, tu connais toutes les chorégraphies par cœur ? Alors vient te confronter à tes camarades ! Inscription sur place jusqu'à 15 h 15.

17 h 00 : Concours de Cosplay

Les amateurs de Cosplay de la région ou de plus loin sont invités à venir participer à notre concours de Cosplay. Il suffit d’être majeur et de venir avec son costume pour participer. Les inscriptions auront lieu sur place tout le week-end jusqu’au dimanche 16 h 00. Les candidats seront jaugés par un jury de 5 personnes lors d’une présentation de maximum 1 min 30, accompagné de l’ambiance sonore de leur choix (fournir musique sur clé usb de préférence en mp3 ou AAC), suivant 2 catégories : « Home Made » ou « Just for fun » (précisions dans le formulaire d’inscription). Les candidats seront notés sur la présentation générale (costume + maquillage et accessoires), l’incarnation du personnage et la qualité de la mise en scène. La remise des prix dans les 2 catégories se fera après concertation du jury après les prestations de chacun.

Espace Cabanac RD 813 31450 Donneville Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie L’espace Cabanac de Donneville est un lieu emblématique du village avec un grand espace extérieur propice à diverses manifestations festives. Cet espace est composé aussi d’un bâtiment où se trouve la salle des fêtes, la médiathèque et aussi une salle socio-culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T17:30:00+02:00 – 2023-04-15T23:30:00+02:00

2023-04-16T10:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00

Geek manga