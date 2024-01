DANSER SUR DES OEUFS ESPACE BREMONTIER Ares, vendredi 31 mai 2024.

Les Clowns Stéthoscopes est une compagnie de comédien·nes professionnel·les qui depuis plus de 20 ans intervient au CHU de Bordeaux et dans de multiples établissements de santé en Gironde. « Clown à l’hôpital ». Qu’y a-t-il vraiment derrière cette expression, au-delà des idées reçues ? Au-delà des clichés qui entourent le mot « clown·e », doublé des a priori que réveillent les mots « pédiatrie » ou « EHPAD » ? C’est tout l’enjeu de ce spectacle : partager un peu de cette aventure sensible, artistique et humaine que vivent les comédien.nes des Clowns Stéthoscopes, avec leurs difficultés, leurs doutes et leurs joies. Aborder aussi, par le prisme du clown, des questions de société essentielles : la maladie, la vieillesse, le prendre-soin de l’autre, de la relation, de la vie… Un spectacle tout en poésie, à la croisée du clown, du théâtre et du témoignage.

Tarif : 14.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE BREMONTIER 1, ROUTE DU TEMPLE 33740 Ares 33