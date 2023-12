MATHIEU MADENIAN ESPACE BREMONTIER Ares, 13 janvier 2024, Ares.

Comédien, chroniqueur radio et télé, animateur, humoriste, Mathieu Madenian est un incontournable du paysage audiovisuel français (PAF).Son “spectacle familial” mérite bien son nom : l’humoriste à l’accent perpignanais ne rate, ni son père, ni sa mère, ni sa soeur, qui en prennent pour leur grade ! Tous les petits (et les grands) travers de la vie de famille sont abordés avec toutefois bienveillance et malice.« La famille est un nid de paradoxes émotionnels. C‘est là où l’on se sent le mieux au monde, et à la fois, on a envie d’en partir le plus vite possible ! ».Ce spectacle, visible par toute la famille, est, d’après l’auteur, 100% authentique. Les échanges, les situations, se sont toutes déroulées dans la famille Madénian, et aussi dans toutes les familles du monde, qui pourront s’y reconnaitre.« Je ne lave pas mon linge sale en public : j’essore mon linge propre ! »

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 20:30

ESPACE BREMONTIER 1, ROUTE DU TEMPLE 33740 Ares 33