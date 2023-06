De la chanson au rock à l’espace Brassens à Itteville ESPACE BRASSENS Itteville Itteville Catégories d’Évènement: Essonne

Programme susceptible de changer :

Sarah : guitare et voix

Tania et Manon : chanson façon karaoké

Menthol Moose : rock

Romain Largy : chanson française

Restauration sur place avec l’asso Erwan a Ella, au profit des enfants d’Haïti

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:29:00+02:00

