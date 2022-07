Poème musical : Les Os du vent autour de Benjamin Péret Espace Brassens Itteville Catégories d’évènement: Essonne

Itteville

Poème musical : Les Os du vent autour de Benjamin Péret Espace Brassens, 4 septembre 2022, Itteville. Poème musical : Les Os du vent autour de Benjamin Péret Dimanche 4 septembre, 14h30 Espace Brassens Été culturel 2022 handicap moteur mi Espace Brassens 1 rue des Grives 91760 Itteville Itteville 91760 Essonne Île-de-France

01 64 85 09 27 Les os du vent autour de Benjamin Péret

Surréalisme musical et poèmes percussifs

Le duo Mirtha Pozzi & Pablo Cueco propose un nouveau spectacle privilégiant le rapport entre la musique et les mots. Des mots émancipés, des tambours caressés ou frappés, des percussions archaïques, anachroniques ou futuristes, des mythes et du merveilleux, du rythme sous toutes ses formes, quelques onomatopées… Les percussions et les voix de Mirtha Pozzi & Pablo Cueco répondent sans relâche à l’oeuvre poétique de Benjamin Péret, prince des surréalistes, compagnon indéfectible d’André Breton.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-04T14:30:00+02:00

2022-09-04T15:30:00+02:00 © Milomir Kovacevik

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Itteville Autres Lieu Espace Brassens Adresse 1 rue des Grives 91760 Itteville Ville Itteville lieuville Espace Brassens Itteville Departement Essonne

Espace Brassens Itteville Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itteville/

Poème musical : Les Os du vent autour de Benjamin Péret Espace Brassens 2022-09-04 was last modified: by Poème musical : Les Os du vent autour de Benjamin Péret Espace Brassens Espace Brassens 4 septembre 2022 Espace Brassens Itteville Itteville

Itteville Essonne