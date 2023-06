Sport de Nature et découverte du patrimoine local Espace Bouvines Bouvines Catégories d’Évènement: Bouvines

Nord Sport de Nature et découverte du patrimoine local Espace Bouvines Bouvines, 17 juillet 2023, Bouvines. Sport de Nature et découverte du patrimoine local 17 – 21 juillet Espace Bouvines Le séjour se déroule sur le site UFCV de Bouvines dans le département du Nord. Un site calme et verdoyant à 15 min de Lille.

L’ hébergement en dur offre 6 salles d’activités, un parc extérieur clos et un grand réfectoire. Deux étages de chambres et sanitaires permettant un accueil des jeunes dans des conditions optimales. Journée type :

A partir de 7h30 : Lever échelonnée – Gestion du pointage, réveil, salle de réveil et petit déjeuner.

9h 11h45 : Projets à la carte ou grande pédagogique animation -Proposition de projets et d’activités en lien avec le projet.

11h45 12h : Protocole mains propres – Veiller à ce que les jeunes respectent le protocole.

12h 13h : Repas – Gestion des tables

13h 14h : Temps calme – Propositions d’activités calmes, relaxation, jeu de société. Temps en autonomie. 14h16h30 : Proposition d’animations en lien avec le projet pédagogique – Grand jeu ou grandes animations.

16h30 16h45 : Protocole mains propres – Veiller à ce que les jeunes respectent le protocole.

16h45 17h : Goûter – Distribution du goûter

17h 19h : Projets à la carte et douches – Proposition de projets en lien avec le projet pédagogique – Gestion du temps des douches.

19h 20h : Repas – Gestion des tables

20h 21h30 : Veillée – Proposition de veillées en lien avec le projet pédagogique.

21h30 21h45 : Protocole mains propres – Veiller à ce que les jeunes respectent le protocole.

21h45 22h30 Bilan et coucher – 22h15 extinction des feux. Espace Bouvines 234 rue saint hubert 59830 Bouvines Bouvines 59830 234 rue Saint-Hubert Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://portail-animation.ufcv.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:58:00+02:00 Sports de nature Patrimoine Local Détails Catégories d’Évènement: Bouvines, Nord Autres Lieu Espace Bouvines Adresse 234 rue saint hubert 59830 Bouvines Ville Bouvines Departement Nord Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Espace Bouvines Bouvines

Espace Bouvines Bouvines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouvines/