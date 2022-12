Sports et découvertes du patrimoine local Espace Bouvines, 18 juillet 2022, Bouvines.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Espace Bouvines 234 rue saint hubert 59830 Bouvines 234 rue Saint-Hubert Bouvines 59830 Nord Hauts-de-France

Notre engagement étant celui de favoriser l’accès à la culture par le biais des animations ; Permettre aux jeunes de pouvoir s’exprimer, débattre, échanger par la mise en place de temps de réflexion quotidiens ; Favoriser la compréhension de l’environnement qui entoure les jeunes. Les ouvrir sur les différents patrimoines naturels, culturels et écologiques en éveillant leur curiosité sur les richesses qui les entourent et les moyens de les préserver par des gestes simples ; Les ouvrir sur la différence, sur la vie en communauté, sur l‘engagement citoyen par la mise en place de règles communes afin que chacun puisse s’épanouir au sein d’un collectif ; Donner accès à la découverte de la langue française par la lecture, l’écriture et l’éloquence en suscitant l’imagination ; Permettre une réappropriation ludique des fondamentaux scolaires : à travers la création par exemple d’un « Escape Game » sur le thème scientifique. Redécouverte des bases scientifiques de manière ludique et participative ; Proposer un accès aux activités sportives respectant les normes sanitaires, les règles de

sécurité et les éveillant sur l’hygiène de vie et corporelle liée à ces pratiques.

Le séjour se déroule sur le site UFCV de Bouvines dans le département du Nord. Un site calme et verdoyant à 15 minutes de Lille.

L’hébergement se divise en deux parties.

La première, en dur, offre 6 salles d’activités, un parc extérieur clos et un grand

réfectoire. Deux étages de chambres et sanitaires permettant un accueil des jeunes dans des conditions optimales.

La seconde est composée de grandes tentes extérieures installées prêts des bâtiments, avec un accès aux sanitaires à l’intérieur et au réfectoire également.

Les ACM ont le choix d’hébergement.



