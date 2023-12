La culture dans tous ses quartiers – Le repas des fauves Espace Bouvet Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

La culture dans tous ses quartiers – Le repas des fauves Espace Bouvet Saint-Malo, 19 janvier 2024, Saint-Malo.

2024-01-19 20:15:00

fin : 2024-01-19 . Pièce de Vahé Katcha interprétée par la troupe Issue de Secours. Retour en 1942 en banlieue parisienne…Malgré les restrictions liées à l’occupation allemande, une fête d’anniversaire se prépare chez les Pélissier. Les invités arrivent et la bonne humeur règne jusqu’à ce que deux officiers allemands soient abattus en bas de l’immeuble. Le commandant SS Kaubach, nourri alors par un désir de vengeance, s’introduit dans l’appartement des Pélissier. Il leur donne deux heures pour choisir parmi eux deux otages dont le destin sera de mourir sous son arme…

Un huis clos sous haute tension où se côtoient cruauté et humour avec pour objectif commun, sauver sa propre vie… .

Espace Bouvet Place Bouvet

Saint-Malo 35400

