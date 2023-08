Salon A Table ! Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf, 24 septembre 2023, Caudebec-lès-Elbeuf.

Salon A Table ! Dimanche 24 septembre, 10h00 Espace Bourvil Entrée gratuite

Dimanche 24 septembre, rendez-vous pour le Salon à Table ! Suzanne Waymel, Cheffe du restaurant étoilé l’Odas à Rouen, sera l’invitée d’honneur de cette 12e édition.

Au programme de ce salon gourmand, des ateliers, des démonstrations et des dégustations. De quoi éveiller les papilles des petits et des grands et l’occasion de rencontrer des professionnels du secteur, de suivre des cours de cuisine et de déguster de nouvelles recettes et de nouveaux produits. L’invitée d’honneur, Suzanne Waymel, vous proposera 3 démonstrations, pour réaliser un repas de chef de l’entrée au dessert, avec des produits locaux et de saison. Les ateliers de C2 de la Cuisine, autour de l’anti-gaspillage alimentaire et des circuits courts, seront ouverts aux enfants dès 6 ans. AngeLine, vous partagera quant à elle ses trucs et astuces pour bien gérer son budget alimentaire. Luc petit, formateur en pâtisserie, vous proposera des recettes pour réaliser des desserts dignes des plus grands restaurants. La troupe ACIDU sera également présente sur le marché et à l’espace Bourvil pour vous présenter son spectacle 3 étoiles « Les fines bouches ». Enfin, plusieurs stands de vente et de restauration seront proposés durant toute la journée.

Renseignements et réservations pour le ateliers au 02 35 74 64 09. Programme complet sur www.caudebecleselbeuf.fr

Espace Bourvil Place Hector Suchetet Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie 02 35 74 64 09 http://www.caudebecleselbeuf.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

