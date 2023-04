Fête de la Ville Espace Bourvil, 13 mai 2023, Caudebec-lès-Elbeuf.

Fête de la Ville 13 et 14 mai Espace Bourvil Tout public – Gratuit

Une belle part de la manifestation sera tournée vers le Fantastique avec des créatures médiévales, des personnages Star Wars, du maquillage artistique, des défilés et un concours de Cosplay pour enfants et adultes sur le thème « Les mondes fantastiques », des expositions autour de Tim Burton et d’Harry Potter ainsi que des ateliers et dioramas Lego® et Playmobil®.

Un circuit de karting électrique (pour les plus de 8 ans), une miniferme, des jeux pour petits et grands, des structures gonflables et des animations musicales viendront compléter les festivités pour le plus grand plaisir de tous. Foodtrucks, friterie et stands d’artisanat seront également proposés pour que cette fête soit des plus mémorables !

Espace Bourvil / Stade Suchetet / Médiathèque

Animations gratuites pour toute la famille

Contact : 02 35 74 64 09 – salon.culturel@caudebecleselbeuf.fr

