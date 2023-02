Thé dansant Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf Catégories d’Évènement: Caudebec-lès-Elbeuf

Thé dansant Espace Bourvil, 6 avril 2023, Caudebec-lès-Elbeuf. Thé dansant Jeudi 6 avril, 14h15 Espace Bourvil

4 € / 8,50 € / 10 €

Animé par Christelle Beltrame et Christophe Espace Bourvil Place Hector Suchetet Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie Pour tous les passionnés de danse et ceux qui souhaitent se détendre en écoutant les airs d’hier et d’aujourd’hui, l’espace Bourvil propose plusieurs thés dansants dans l’année.

L’occasion de passer un agréable après-midi dans la bonne humeur et la convivialité.

Tarif plein 10 € – Reg’Arts : 8,50 €

Tarif réduit pour les Caudebécais : 4 € (ce tarif comprend l’entrée, 1 consommation et 1 goûter)

Renseignements : Service culturel au 02 35 74 64 09

