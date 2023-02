Salon des Loisirs créatifs Espace Bourvil, 26 février 2023, Caudebec-lès-Elbeuf.

Salon des Loisirs créatifs Dimanche 26 février, 10h00 Espace Bourvil

Tout public – Entrée gratuite

Ateliers, démonstrations, exposition, vente handicap moteur mi

Espace Bourvil Place Hector Suchetet Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie

Cet évènement est destiné aux adultes et aux enfants, amateurs ou passionnés du Do It Yourself « fait main ».

L’invitée d’honneur de cette 13e édition sera Natasel, spécialiste du modelage en porcelaine froide et en pâte à sucre et auteur de nombreux ouvrages autour du modelage artistique et gourmand. Elle proposera 4 ateliers. Les initiés pourront s’atteler à la création d’un personnage (à partir de 12 ans).

10h -11h30 : pendentif visage

13h – 14h30 : petit lapin de pâques

15h – 16h15 : pendentif visage

16h30 – 18h : mini fée

Annie Lods « Dans ma bulle » nous apprendra à fabriquer des comestiques naturels pour le visage.

10h30 : masque visage revitalisant

14h30 : baume gloss à lèvres

15h30 : gommage solide

16h30 : masque visage « peau nette »

L’artiste Valentin François « Mood And Wood » viendra de la Manche pour nous emmener dans son univers et proposera une initiation à la sculpture sur bois. Avec des morceaux de bois assez tendres, chacun pourra appréhender la sculpture et leur donner une autre vie. Ateliers à partir de 14 ans : 10h – 13h30 – 15h30 -17h.

Le SMEDAR animera un atelier destiné à tous autour du recyclage.

La compagnie ACIDU viendra à la fois sur le marché de 10h à 12h puis à l’espace Bourvil de 14h à 16h afin d’annoncer le printemps avec leur animation Les Soeurs Pétales.

Les ateliers sont gratuits et sur réservation au 02 35 74 64 09



