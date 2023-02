Nuit de la Saint-Valentin Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf Catégories d’Évènement: Caudebec-lès-Elbeuf

Seine-Maritime

Nuit de la Saint-Valentin Espace Bourvil, 11 février 2023, Caudebec-lès-Elbeuf. Nuit de la Saint-Valentin Samedi 11 février, 20h00 Espace Bourvil

Plein tarif : 46 € – Réduit et Reg’Arts : 37,50 €

Soirée dansante avec repas handicap moteur mi Espace Bourvil Place Hector Suchetet Caudebec-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie Samedi 11 février, à 20h, l’espace Bourvil donne rendez-vous aux amoureux pour le dîner de la Saint-Valentin. Après 6o ans à partager sa passion pour la musique, Claude Robert fera ses adieux à la scène, pour les soirées dansantes. En formule trio live, il vous entraînera une dernière fois sur la piste de danse à l’occasion de la fête des amoureux. Une très belle soirée en perspective dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T20:00:00+01:00

2023-02-11T23:59:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Caudebec-lès-Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Espace Bourvil Adresse Place Hector Suchetet Ville Caudebec-lès-Elbeuf lieuville Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf Departement Seine-Maritime

Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caudebec-les-elbeuf/

Nuit de la Saint-Valentin Espace Bourvil 2023-02-11 was last modified: by Nuit de la Saint-Valentin Espace Bourvil Espace Bourvil 11 février 2023 Caudebec-lès-Elbeuf Espace Bourvil Caudebec-lès-Elbeuf

Caudebec-lès-Elbeuf Seine-Maritime