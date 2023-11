Expo-ventes de créateurs #10 Espace Boulinguez Le Maisnil Catégories d’Évènement: Le Maisnil

Nord Expo-ventes de créateurs #10 Espace Boulinguez Le Maisnil, 25 novembre 2023, Le Maisnil. Expo-ventes de créateurs #10 25 et 26 novembre Espace Boulinguez Entrée libre Une occasion géniale de dénicher de jolis cadeaux de Noël dans un bel endroit et loin de la cohue des grandes villes.

Les créateurs -qui ont mis tout leur coeur- pour vous faire découvrir leur trésors lors de votre visite vous espèrent nombreux Espace Boulinguez Rue de l’église, Le Maisnil Le Maisnil 59134 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

2023-11-26T10:00:00+01:00 – 2023-11-26T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Maisnil, Nord Autres Lieu Espace Boulinguez Adresse Rue de l'église, Le Maisnil Ville Le Maisnil Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Espace Boulinguez Le Maisnil latitude longitude 50.615321;2.884465

Espace Boulinguez Le Maisnil Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-maisnil/