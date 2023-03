Stages Mdanse Espace Boris Vian Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Stages Mdanse Espace Boris Vian, 2 avril 2023, Montluçon . Stages Mdanse 27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian Montluçon Allier Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux

2023-04-02 – 2023-04-02

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux

Montluçon

Allier . Découverte de différents styles de danse niveau débutant. montludanse@gmail.com +33 7 83 44 21 45 Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

dernière mise à jour : 2023-03-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Ville Montluçon Departement Allier Tarif Lieu Ville Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon /

Stages Mdanse Espace Boris Vian 2023-04-02 was last modified: by Stages Mdanse Espace Boris Vian Montluçon 2 avril 2023 27 rue des Faucheroux Espace Boris Vian Montluçon Allier Allier Espace Boris Vian Montluçon

Montluçon Allier