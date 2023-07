UGO SHAKE Espace Bordeneuve Saint-Hilaire, 12 octobre 2023, Saint-Hilaire.

UGO SHAKE Jeudi 12 octobre, 20h30 Espace Bordeneuve Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – assis

En partenariat avec la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, L’Estanquet / Foyer Rural et la commune de Saint-Hilaire

★ Ugo Shake, chant, guitare et composition / Guillaume Pique, guitare, composition / Benoît Roudel, basse / Benjamin Richard, batterie / Nathanaël Renoux, trompette / Yves Moreu, saxophone ténor

La soul mâtinée de blues et de jazz qui fait leur particularité, Ugo Shake et ses cinq musiciens toulousains la qualifient, avec juste raison, de « bon médicament pour le corps et l’âme ». Celui qui, venu des États-Unis, officie depuis les années 60 grâce aux trouvailles, aux rythmes, au groove impulsés dans cette musique envoûtante et bienfaisante. Les références puisent aux sources les plus épatantes de la Nouvelle-Orléans et du légendaire label Daptone Records révélateur d’artistes aussi marquants que Sharon Jones and The Dap-Kings, Menahan Street Band, Antibalas ou Charles Bradley… Du solide mélodique et vocal en somme qui s’accompagne de textes intimistes mais tout autant universels, sublimés par la voix d’exception d’Ugo Shake. L’ancien batteur de Manu Galure poursuit son chemin avec brio…

➤ Plus d’information : https://www.ugoshake.com/

https://www.youtube.com/watch?v=SVQ9N1lZEqs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:30:00+02:00 – 2023-10-12T22:30:00+02:00

