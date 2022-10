Sensible (ZIZI ?) Espace Bonnefoy, 10 novembre 2022, Toulouse.

Sensible (ZIZI ?) Jeudi 10 novembre, 20h30 Espace Bonnefoy

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – station MarengoBus : lignes 38, 42, 44

Cie Les Hommes Sensibles

Dans le cadre de La Nuit du cirque, du NEUFNEUF FESTIVAL, en partenariat avec La Grainerie

Après Bateau, Les Hommes Sensibles reprennent le large avec Sensible (Zizi ?), un plongeon dans les eaux troubles et limpides de ce qui constitue l’homme. Ce spectacle immersif invite à se confronter à ses propres sensibilités et se questionner sur la masculinité. Toujours avec une touche d’autodérision, Sensible (Zizi ?) laisse place à la tendresse, la puissance créatrice et l’acceptation de soi.

Avec Arthur Amouroux, Jean Couhet-Guichot, Pablo Manuel, Richard Pulford

En lien avec le spectacle : Cercle de parole réservé aux hommes mar. 8 nov. – 18h30 – 20h30



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:30:00+01:00

2022-11-10T23:59:00+01:00