La nuit techno Espace Bocapole Bressuire Catégories d’Évènement: Bressuire

Deux-Sèvres La nuit techno Espace Bocapole Bressuire, 2 mars 2024, Bressuire. Bressuire Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 21:00:00

fin : 2024-03-02 03:50:00 L’association La Sauce, organise à Bocapole « La nuit techno », avec au programme Durdenhauer, Darex, Ariane, CHR, Show Light. Interdit aux mineurs..

L’association La Sauce, organise à Bocapole « La nuit techno », avec au programme Durdenhauer, Darex, Ariane, CHR, Show Light. Interdit aux mineurs.

L’association La Sauce, organise à Bocapole « La nuit techno », avec au programme Durdenhauer, Darex, Ariane, CHR, Show Light. Interdit aux mineurs. .

Espace Bocapole Salle Emeraude

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-12 par OT Bocage Bressuirais Détails Catégories d’Évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Code postal 79300 Lieu Espace Bocapole Adresse Espace Bocapole Salle Emeraude Ville Bressuire Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Espace Bocapole Bressuire Latitude 46.84885 Longitude -0.47511 latitude longitude 46.84885;-0.47511

Espace Bocapole Bressuire Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bressuire/