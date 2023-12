Exposition Collective « Petits Formats » Espace Blitz Artco Genève, 7 décembre 2023 17:00, Genève.

Exposition Collective « Petits Formats » 7 – 22 décembre Espace Blitz Artco Gratuit

En fin d’année, l’Espace Blitz Artco présente une exposition intéressante d’œuvres de petits formats avec une variété d’artistes et de techniques, qui ont un caractère intime et unique.

La petite peinture, sculpture ou l’œuvre graphique invite à un contact proche et change radicalement l’expérience du spectateur, l’invitant à pénétrer au plus près du monde de l’artiste et le touchant différemment.

La coexistence d’œuvres différentes dans une exposition collective est toujours un défi pour le commissaire d’exposition, mais la riche diversité des techniques de peinture, gravures, techniques mixtes, sculptures dans l’Espace Blitz Artco sera un véritable plaisir pour les passionnés d’art.

L’exposition rassemble des œuvres de petit format réalisées par les artistes:

Antoine Piron dit AGNI

Glenn Barbeisch

Marc Blunier

Edouard Bois de Chesne

Murielle Brasier Konstantas

Marianne Buttler

Dominique Debaty

Christine Delage

Michel Hirschy

Michele Hougui

Denise Huber

Susana Huber

Gérald Jacot-Descombes

Elisabeth Jobin

Julien Joselon

Didier Merlin

Michelle Merlin

Nadia Merzoug

Françoise Pidoux

Zdenka Palkovic

Monique Pedimina

Elisabeth Perlini

Miglena Savova Auclair

Stephanie Steffen

Marie-Laure van Hissenhoven

Rose-Anne Vermersch

Vernissage le jeudi 7 décembre 2023 de 18h à 21h.

Du 8 au 22 décembre inclus – Ouverture du lundi au vendredi de 14h à 19h et samedi de 14 à 18h, dimanche fermé.

Du 23 décembre au 11 janvier inclus – Sur rendez-vous uniquement.

Finissage le vendredi 12 janvier 2024 de 16h à 18h.

Contact – Miglena Auclair

contact@blitzartco.com / 079 283 37 62

BLITZ ARTCO

6, rue Michel Chauvet

1208 Genève

Espace Blitz Artco Rue Michel-CHAUVET 6 – Champel Genève 1207 Champel Genève +4179.283.37.62 https://blitzartco.com/ [{« link »: « mailto:contact@blitzartco.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T18:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00

2023-12-22T14:00:00+01:00 – 2023-12-22T19:00:00+01:00

Miglena Auclair