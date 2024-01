GROUPE DEJA ESPACE BLEU PLURIEL Tregueux, vendredi 19 avril 2024.

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoît Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils traînent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Entre frères et soeurs, tous les jeux d’alliance et de conflit sont possibles. On surfe entre amour et haine, disputes et complicités…Une fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté. Ce spectacle, qui rend un bel hommage aux relations fraternelles, met en exergue ce qui nous lie dans une même famille malgré nos différences. C’est un agréable saut dans l’enfance à travers nos regards d’adultes.

Tarif : 8.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE BLEU PLURIEL 23 RUE MARCEL RAULT – 22950 Tregueux 22