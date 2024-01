LA POUPEE QUI BRULE ESPACE BLEU PLURIEL Tregueux, vendredi 5 avril 2024.

Hélios, autiste asperger, a la tête dans les nuages : il peut prédire le temps, passer des heures à observer les cumulonimbus et peut même parler aux nuages. Dans son cocon cotonneux d’habitudes millimétrées, de rituels et de silences, Hélios est le roi. Mais quand il sort de sa bulle, notre héros doit faire face au monde ordinaire plein de surprises et de bruits, lui qui ne supporte pas qu’on le touche et qui ne parle pas aux autres enfants. Mais aujourd’hui, Hélios va faire 2 rencontres qui vont bouleverser ses habitudes… En nous entraînant dans les tumultes émotionnels que traversent les enfants autistes asperger, ce spectacle questionne la norme, la normalité et la différence.

Tarif : 8.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

ESPACE BLEU PLURIEL 23 RUE MARCEL RAULT – 22950 Tregueux 22