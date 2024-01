CIRCO ZOE ESPACE BLEU PLURIEL Tregueux, samedi 23 mars 2024.

Naufragata, ça parle de cirque et de musique, de saltimbanques, de mouvement perpétuel. Ça parle de voyages avec un grand V, de départs sans retours, de la joie d’être ensemble. Ça parle de rêvesinatteignables, d’une vie impalpable. Le jeu des 7 artistes au plateau est généreux et la technique circassienne aux disciplines multiples (cerceau aérien, fil souple, mât chinois, vélo acrobatique, roue Cyr…)parfaitement exécutée. On se laisse embarquer par ce doux mélange de sensibilité, de prouesses, d’émotion, d’absurdité, de fragilité. Avec Naufragata, on se sent en mouvement, on se sent vivant ! Un spectacle pour petits et grands à voir en famille ou entre amis !

Tarif : 8.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 18:00

Réservez votre billet ici

ESPACE BLEU PLURIEL 23 RUE MARCEL RAULT – 22950 Tregueux 22