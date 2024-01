SEB ET BLANCA ESPACE BLEU PLURIEL Tregueux, vendredi 15 mars 2024.

Seb est Américain, Blanca Mexicaine. 2 identités, 2 cultures bien distinctes, mais aussi 2 corps en symbiose qui se rencontrent à travers des portés de mains à mains et des mouvements acrobatiques. Tantôt (très) proches, tantôt aux antipodes, les 2 artistes circassiens se jouent de leurs différences et se réapproprient les clichés de leurs pays d’origines. Qu’elles soient physiques, culturelles, économiques ou linguistiques, ils questionnent les notions de frontières. On se prend d’affection pour ces 2 citoyens des Amériques, qui partagent, avec ténacité et humour, leurs visions du monde. Un spectacle à voir en solo, entre amis ou en famille ! Projet artistique lauréat 2018 du dispositif FoRTE pour les talents émergents

Tarif : 8.00 – 13.00 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE BLEU PLURIEL 23 RUE MARCEL RAULT – 22950 Tregueux 22