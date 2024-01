Forum de l’environnement et du développement durable Espace Blareau Sully-sur-loire, jeudi 21 mars 2024.

Forum de l’environnement et du développement durable Forum de l’environnement et du développement durable 21 et 22 mars Espace Blareau Voir http://www.sully-sur-loire.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T08:00:00+01:00 – 2024-03-21T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T08:00:00+01:00 – 2024-03-22T15:30:00+01:00

par la municipalité de Sully sur Loire –

Le rendez-vous incontournable où les acteurs sont les publics rencontrés ; moments d’échanges autour des thématiques de développement durable, d’alimentation, d’habitat, de préservation de l’environnement et des questions de l’énergie.

Il permet de rencontrer des entreprises et associations porteuses d’initiatives en faveur de la planète.

Conférence « Sauvons nos rivières »

Espace Blareau Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 20 08 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.sully-sur-loire.fr »}]

FMACEN045V509JOI

PIXABAY