Bal à Fernand – Après-midi dansant avec l’orchestre musette de Franck Sirotteau Espace Blareau Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Bal à Fernand – Après-midi dansant avec l’orchestre musette de Franck Sirotteau Espace Blareau Sully-sur-loire, 10 mars 2024, Sully-sur-loire. Bal à Fernand – Après-midi dansant avec l’orchestre musette de Franck Sirotteau Dimanche 10 mars 2024, 13h30 Espace Blareau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-10T13:30:00+01:00 – 2024-03-10T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-10T13:30:00+01:00 – 2024-03-10T18:30:00+01:00 par Sully Foot 45 – Avec l’orchestre de Franck Sirotteau (4 musiciens) – Ambiance assurée – Parking surveillé – Ouverture des portes à 13h30 Espace Blareau Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire FMACEN045V509AC0 PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Espace Blareau Adresse Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire Lieu Ville Espace Blareau Sully-sur-loire Latitude 47.7683 Longitude 2.374805 latitude longitude 47.7683;2.374805

Espace Blareau Sully-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire/