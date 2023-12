8ème Salon du Bien-être Espace Blareau Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire 8ème Salon du Bien-être Espace Blareau Sully-sur-loire, 13 janvier 2024, Sully-sur-loire. 8ème Salon du Bien-être Samedi 13 janvier 2024, 13h00 Espace Blareau Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T13:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:00:00+01:00

Fin : 2024-01-13T13:00:00+01:00 – 2024-01-13T19:00:00+01:00 par Sully Bien-être –

en partenariat avec la municipalité et Enfants cancer santé – Plus de 60 exposants et thérapeutes – Nombreuses animations gratuites (yoga, danse libre, hypnose, sophrologie, artisanat divers…) – 14 conférences gratuites LA RECETTE DES ENTREES SERA INTEGRALEMENT REVERSEE A L’ASSOCIATION ENFANTS CANCER SANTE Espace Blareau Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire FMACEN045V507WER PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Espace Blareau Adresse Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire Lieu Ville Espace Blareau Sully-sur-loire Latitude 47.7683 Longitude 2.374805 latitude longitude 47.7683;2.374805

