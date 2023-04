Présentation dispositif « présence verte » et de « Mutualia » Espace Blanche de Castille Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

Lorris

Présentation dispositif « présence verte » et de « Mutualia » Espace Blanche de Castille, 4 mai 2023, Lorris. Présentation dispositif « présence verte » et de « Mutualia » Jeudi 4 mai, 14h00 Espace Blanche de Castille Présence Verte est un groupe implanté partout en France et qui propose des solutions innovantes de téléassistance aux particuliers et aux professionnels.

Vous souhaitez rester chez vous et continuer à mener des activités comme bon vous semble en toute sécurité, venez découvrir le dispositif présence verte et les offres de téléassistance. Mutualia est une mutuelle indépendante qui propose de multiples solutions adaptées à chaque situation

Réunion animée par un conseiller de chez Présence verte ainsi qu’un conseiller de chez Mutualia. Espace Blanche de Castille 45260 LORRIS (Dpt 45) Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T14:00:00+02:00 – 2023-05-04T17:00:00+02:00

