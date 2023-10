DECOUVERTE DE LA SOPHROLOGIE Espace blanche de Castille – 23 rue Faubourg de Sully Lorris, 13 novembre 2023, Lorris.

Le contexte environnemental actuel peut générer chez chacun d’entre nous de l’anxiété, du stress, des troubles du sommeil…

Alors pourquoi ne pas prendre un moment pour soi et apprendre à profiter de l’instant présent ?

Les élus de la MSA vous proposent une réunion d’information sur une méthode de relaxation,

Bulle d’air avec Magali, sophrologue, viendra ainsi nous présenter cette discipline et les bienfaits que cela peut apporter dans notre vie quotidienne.

Elle conclura cette réunion par une démonstration à laquelle chacun pourra participer.

Réunion ouverte à tous, quelque soit votre régime de protection sociale et votre âge et vous est proposée gratuitement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-13T14:30:00+01:00 – 2023-11-13T17:00:00+01:00

sophrologie