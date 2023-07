Journée information et démonstration chiens de protection Espace Bézou Eaux-Bonnes, 15 juillet 2023, Eaux-Bonnes.

Eaux-Bonnes,Pyrénées-Atlantiques

Une journée de découverte pour mieux comprendre l’importance et l’usage des chiens de protection en montagne et adopter les bons gestes ! Au programme : démonstration sur troupeaux, séance d’information ….

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

Espace Bézou

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A day of discovery to better understand the importance and use of guard dogs in the mountains, and to adopt the right precautions! On the program: herd demonstrations, information sessions …

Una jornada para conocer mejor la importancia y el uso de los perros guardianes en montaña, ¡y adoptar las precauciones adecuadas! En el programa: demostración sobre rebaños, sesión informativa…

Ein Entdeckungstag, um die Bedeutung und den Einsatz von Schutzhunden in den Bergen besser zu verstehen und die richtigen Verhaltensweisen zu erlernen! Auf dem Programm: Vorführung an Herden, Informationsveranstaltung …

