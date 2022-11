La Fête des Vers Solidaires Espace Beuvron, Cellettes (41)

avec Les Pieds dans les bretelles et Rue Pascale Espace Beuvron, Cellettes (41) 11, Rue du Conon Espace Beuvron, 41120 Cellettes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/38773 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Bal trad en extérieur sur parquet avec en 1ère partie Thierry Pinson (accordéon) et Grégory Jolivet (vielle) de Rue Pascale et ensuite Les Pieds dans les Bretelles, orchestre dirigé par Baptiste Touret. Le bal cloture une journée organisée par l’association Les Vers Solidaires sur le thème de l’environnement Buvette et restauration sur place (boissons et nourriture bio et locales). Repli en intérieur en cas d’intempéries Entrée 8€ source : événement La Fête des Vers Solidaires publié sur AgendaTrad

2023-06-03T21:00:00+02:00

2023-06-04T01:00:00+02:00

