Théâtre – débat « Nos jeunes en campagne » Espace Bertranne Jaligny-sur-Besbre, 4 décembre 2023, Jaligny-sur-Besbre.

Jaligny-sur-Besbre,Allier

La médiathèque communautaire Les Pieds dans l’eau, en partenariat avec les collèges Louis Pergaud de Dompierre/Besbre et Les Chenevières de Jaligny/Besbre vous invitent à la représentation théâtrale.

2023-12-08 19:00:00

Espace Bertranne

Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Les Pieds dans l?eau community multimedia library, in partnership with the Louis Pergaud secondary school in Dompierre/Besbre and Les Chenevières secondary school in Jaligny/Besbre, invites you to a theatrical performance of

La mediateca comunitaria Les Pieds dans l’eau, en colaboración con el instituto Louis Pergaud de Dompierre/Besbre y el instituto Les Chenevières de Jaligny/Besbre, le invitan a una representación teatral de

Die gemeinschaftliche Mediathek Les Pieds dans l’eau lädt Sie in Zusammenarbeit mit den Collèges Louis Pergaud in Dompierre/Besbre und Les Chenevières in Jaligny/Besbre zu einer Theateraufführung ein

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire