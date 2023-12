Noël Gonflé dans le Montreuillois Espace Bernard Pion Écuires Catégories d’Évènement: Écuires

fin : 2024-01-07 . Noël Gonflé dans le Montreuillois

COSEC 2 – Espace Bernard Pion

Du 23 décembre au 7 janvier de 14h à 18h

——————————

Nombreuses animations pour tout âge :

– Espace créatif et de détente

– Espace ludique pour la petite enfance

– Univers jeux en bois

– Piscine à boules

– Poneys mécaniques

– Géants Jeux de société

– Univers jeux vidéo

– Barbe à Papa

– Stand du Père Noël 1000m2 de structures gonflables Jeux concours :

– 15h : challenge enfant

– 16h : Quiz adultes

– 17h : Loto des familles

—————————–

Lots à gagner – Tarif enfant : 8€ – Tarif adulte : 3€

Téléchargez l’affiche en cliquant sur le bouton à droite de l’écran. .

Espace Bernard Pion

Écuires 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

