THEATRE – LES FEMMES DE BARBE BLEUE Espace Bernard-Marie Koltès Metz, 8 février 2024, Metz.

Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-08 18:00:00

fin : 2024-02-08

Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines dans les bras d’un prédateur ? Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir… Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances..

Quels étranges désirs, dénis ou conditionnements poussent certaines dans les bras d’un prédateur ? Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été séduites, comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’enfuir… Ensemble, avec humour et détermination, elles s’entraident et se soutiennent pour trouver des espaces de résistances.Tout public

1 EUR.

Espace Bernard-Marie Koltès Ile du Saulcy

Metz 57000 Moselle Grand Est



Mise à jour le 2023-12-18 par AGENCE INSPIRE METZ