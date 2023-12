THEATRE – TOM NA FAZENDA Espace Bernard-Marie Koltès Metz, 18 janvier 2024, Metz.

Metz Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-01-18 18:00:00

fin : 2024-01-18

Après la mort de son compagnon, Tom, dévasté, se rend au fin fond de la campagne pour ses funérailles. Il y rencontre sa mère, qui ignore l’orientation sexuelle de son fils, et son frère, qui insiste pour que Tom cache la nature de leur relation. Dans cette atmosphère rurale austère, plus la proximité se développe, plus fortes apparaissent les contradictions.Tout public

18.99 EUR.

Espace Bernard-Marie Koltès Ile du Saulcy

Metz 57000 Moselle Grand Est



