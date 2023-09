THÉÂTRE – UTOPIE / VIANDE Espace Bernard-Marie Koltès Metz, 22 novembre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Eda, jeune ministre ambitieuse, s’apprête à donner un discours sur des mesures écologiques importantes qui marqueront un tournant dans sa carrière. Elle est soutenue par son mari Auguste et par la jeune fille au pair qui l’admire, Inès. Georges, ouvrier boucher en grande surface, s’apprête à écouter le discours qui va changer sa vie.. Tout public

Mercredi 2023-11-22 20:00:00 fin : 2023-11-22 . .

Espace Bernard-Marie Koltès Ile du Saulcy

Metz 57000 Moselle Grand Est



Eda, an ambitious young minister, is about to give a speech on important ecological measures that will mark a turning point in her career. She is supported by her husband Auguste and the young au pair who admires her, Inès. Georges, a butcher in a supermarket, is about to hear the speech that will change his life.

Eda, una joven y ambiciosa ministra, está a punto de pronunciar un discurso sobre importantes medidas ecológicas que marcarán un antes y un después en su carrera. Cuenta con el apoyo de su marido Auguste y de la joven au pair que la admira, Inès. Georges, carnicero en un supermercado, está a punto de escuchar el discurso que cambiará su vida.

Eda, eine ehrgeizige junge Ministerin, bereitet sich darauf vor, eine Rede über wichtige Umweltmaßnahmen zu halten, die einen Wendepunkt in ihrer Karriere darstellen werden. Sie wird von ihrem Mann August und dem Au-pair-Mädchen Ines, das sie bewundert, unterstützt. Georges, ein Metzgereiarbeiter in einem Supermarkt, bereitet sich darauf vor, die Rede zu hören, die sein Leben verändern wird.

