THÉÂTRE – ADIEU MES CHERS CONS Espace Bernard-Marie Koltès Metz, 19 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Une forêt de conifères, à l’approche de l’hiver. Cinq corbeaux se retrouvent pris au piège, une lettre anonyme les a forcés à se rencontrer. Mais qui s’amuse à semer la terreur ? Et surtout pourquoi un corbeau s’attaquerait à l’un de ses congénères ? Honni soit qui mal y pense, nous allons assister à une enquête, à une reprise de la justice, à une envie irrépressible de vengeance.

« Adieu mes chers cons » est la formule signature d’une des dernières lettres du corbeau dans l’affaire Grégory.. Tout public

Vendredi 2023-10-19 14:00:00 fin : 2023-10-19 . .

Espace Bernard-Marie Koltès Ile du Saulcy

Metz 57000 Moselle Grand Est



A coniferous forest, as winter approaches. Five crows find themselves trapped. An anonymous letter has forced them to meet. But who’s having fun spreading terror? And above all, why would a crow attack one of its fellow creatures? Honni soit qui mal y pense, we’re about to witness an investigation, a return to justice and an irrepressible desire for vengeance.

« Adieu mes chers cons » is the signature phrase of one of the raven?s last letters in the Grégory affair.

Un bosque de coníferas en pleno invierno. Cinco cuervos se encuentran atrapados, obligados a permanecer juntos por una carta anónima. Pero, ¿quién es el responsable del terror? Y, sobre todo, ¿por qué un cuervo atacaría a uno de sus congéneres? Honni soit qui mal y pense, vamos a ser testigos de una investigación, de un retorno a la justicia y de un irrefrenable deseo de venganza.

« Adieu mes chers cons » es la frase característica de una de las últimas cartas del cuervo en el asunto Grégory.

Ein Nadelwald, der sich dem Winter nähert. Fünf Krähen sitzen in der Falle, denn ein anonymer Brief hat sie gezwungen, sich zu treffen. Aber wer macht sich einen Spaß daraus, Angst und Schrecken zu verbreiten? Und vor allem: Warum sollte eine Krähe einen ihrer Artgenossen angreifen? Honni soit qui mal y pense, wir werden Zeuge einer Untersuchung, einer Wiederaufnahme der Gerechtigkeit und eines unbändigen Verlangens nach Rache.

« Adieu mes chers cons » ist die Unterschrift eines der letzten Briefe des Raben im Fall Grégory.

Mise à jour le 2023-09-27 par AGENCE INSPIRE METZ